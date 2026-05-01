Polizei schießt Nackten in NRW nieder - 22-Jähriger soll mit Langwaffe gedroht haben

Mönchengladbach - In Mönchengladbach ( NRW ) haben Beamte der Polizei am Freitagnachmittag auf einen unbekleideten Mann (22) geschossen, der mit einer Langwaffe bewaffnet gewesen sein soll.

Die Polizei hat den Tatort an der Aachener Straße großräumig abgesperrt. © Jan Ohmen

Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut Polizeisprecher Eric Theißen zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Der Mann wurde festgenommen.

Dritte seien ebenso wie die Beamten unverletzt geblieben, führt Theißen aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Zeugen den 22-Jährigen, der bis auf seine Schuhe komplett unbekleidet gewesen sein soll, um 15.36 Uhr auf der Landgrafenstraße in der Innenstadt bemerkt und anschließend den Notruf gewählt.

Auf der nahegelegenen Aachener Straße trafen die Einsatzkräfte rund vier Minuten später auf den Gesuchten.

Als sich die Beamten dem Mann dann nähern wollten, soll er mit seiner Waffe in Richtung der Polizisten gezielt haben. Daraufhin seien die Schüsse aus den Dienstwaffen abgegeben worden.