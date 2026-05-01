Scheune brennt nieder: Flammen greifen auf Wald über

Schweitenkirchen - Bei einem Brand auf einem Einödhof bei Schweitenkirchen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist eine Werkzeugscheune vollständig niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Feuer niemand verletzt.

Dank Feuerwehr und der günstigen Windrichtung ging der Einsatz für die umliegenden Anwohner glücklich aus. © Vifogra / Amy Minderle

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Werkzeugscheune des Aussiedlerhofs war am Nachmittag bei Schweißarbeiten in Flammen geraten.

Das Feuer griff auf ein angrenzendes Waldstück über. Nach Angaben eines Polizeisprechers war die Rauchwolke kilometerweit zu sehen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brannte die Werkzeughalle komplett aus. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

In der Halle befanden sich zahlreiche landwirtschaftliche Geräte sowie mindestens zwei Fahrzeuge, die durch das Feuer zerstört wurden.

Das Wohnhaus auf dem Aussiedlerhof blieb unversehrt. "Das war Glück im Unglück", sagte ein Polizeisprecher.