30.12.2024 16:46 50.000 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Spielhalle!

In der Hohen Börde wurde in der Nacht auf Montag in eine Spielhalle eingebrochen. Es entstand ein hoher Gesamtschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Sophie Marie Kemnitz

Hohe Börde - In der Nacht auf Montag wurde in der Hohen Börde (Sachsen-Anhalt) in eine Spielhalle eingebrochen. Es entstand ein hoher Gesamtschaden. Mehrere Spielautomaten wurden aufgebrochen und beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/welcomia Wie das Polizeirevier Börde mitteilte, zerstörten die bislang unbekannten Täter ein Fenster, um in die Spielothek zu gelangen. Innerhalb der Halle öffneten die Täter mehrere Spielautomaten und brachen die dort enthaltenden Geldkassetten auf. Hierbei wurden die Automaten teilweise beschädigt. Polizeimeldungen Seniorin getötet: War es der Sohn der 87-Jährigen? Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Da die Täter bislang nicht gefasst werden konnten, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Informationen zu Tatverdächtigen oder der Tat können unter 03904-478 0 an das Polizeirevier Börde weitergeleitet werden.

Titelfoto: 123RF/welcomia