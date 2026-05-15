50-Jähriger fährt in Neckar: Auto geborgen, doch damit ist der Mann nicht reingefahren

Bad Rappenau - Am späten Donnerstagabend ist ein 50-jähriger Mann versehentlich in den Neckar gefahren. Die Feuerwehr konnte ein Auto aus dem Fluss bergen, doch das gehörte nicht dem Fahrer.

Die Feuerwehr konnte ein Auto aus dem Neckar bergen, doch dann stellte sich heraus, dass es nicht der Wagen des 50-jährigen Fahrers war. © Klewer / EinsatzReport24

Gegen 23 Uhr ist der Mann aus noch ungeklärten Gründen bei Bad Rappenau Heinsheim in den Fluss gefahren, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit. Er konnte sich noch selbst befreien.

Ein Polizist ging bis zur Hüfte ins Wasser, um den Mann aus dem Neckar zu begleiten.

Die Feuerwehr konnte wenig später ein Auto aus dem Wasser bergen.