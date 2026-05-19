50 Menschen streiten sich in Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot und Heli vor Ort

Euskirchen - Am späten Montagabend ist es in der Innenstadt von Euskirchen zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Menschen gekommen.

In der Euskirchener Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Personen gekommen. © -/Nord-West-Media TV /dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, setzte die Polizei zur Schlichtung ein Großaufgebot ein.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Ob es Verletzte gab, war ebenso unklar wie die Hintergründe des Streits.