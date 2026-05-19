50 Menschen streiten sich in Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot und Heli vor Ort

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Rund 50 Menschen streiten am Abend in der Euskirchener Innenstadt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Vieles ist noch unklar.

Von Leonie Asendorpf

Euskirchen - Am späten Montagabend ist es in der Innenstadt von Euskirchen zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Menschen gekommen.

In der Euskirchener Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Personen gekommen.
In der Euskirchener Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Personen gekommen.  © -/Nord-West-Media TV /dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, setzte die Polizei zur Schlichtung ein Großaufgebot ein.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Ob es Verletzte gab, war ebenso unklar wie die Hintergründe des Streits.

Am Ende seien die Personalien aller Beteiligten aufgenommen worden. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, den Bereich rund um den Einsatz zu meiden.

Titelfoto: -/Nord-West-Media TV /dpa

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