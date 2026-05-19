50 Menschen streiten sich in Innenstadt: Polizei mit Großaufgebot und Heli vor Ort
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Von Leonie Asendorpf
Euskirchen - Am späten Montagabend ist es in der Innenstadt von Euskirchen zu einer Auseinandersetzung mit rund 50 Menschen gekommen.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, setzte die Polizei zur Schlichtung ein Großaufgebot ein.
Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.
Ob es Verletzte gab, war ebenso unklar wie die Hintergründe des Streits.
Am Ende seien die Personalien aller Beteiligten aufgenommen worden. Die Bevölkerung sei aufgefordert worden, den Bereich rund um den Einsatz zu meiden.
Titelfoto: -/Nord-West-Media TV /dpa