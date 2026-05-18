Ich glaub, mich tritt ein Pferd! Rösser kesseln PS-starken Porsche ein und beißen zu
Von Katrin Zeiß
Rudolstadt – Zwei echte Pferdestärken haben ein PS-starkes Auto auf der Bundesstraße 90 in Südostthüringen ausgebremst.
Die Pferde befanden sich nahe Rudolstadt auf der Fahrbahn, weswegen der Fahrer den Porsche einer teuren Marke bis zum Stillstand abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte.
Ein Ross positionierte sich hinter dem Auto, eines davor – ein Wegfahren war nicht möglich.
Zum Ärger des Fahrers begann eines der Pferde bei dem Vorfall am Sonntag auch noch, die Motorhaube anzuknabbern. Das Ergebnis: ein Lackschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.
Schließlich sei der Pferdehalter an Ort und Stelle erschienen und habe seine Tiere von weiterem Unsinn abgehalten, so die Polizei. Die Situation sei mit dem Austausch der Daten von Tierhalter und Fahrer letztlich glimpflich ausgegangen.
Titelfoto: 123rf/alex_ishchenko