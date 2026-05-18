Ich glaub, mich tritt ein Pferd! Rösser kesseln PS-starken Porsche ein und beißen zu

Rudolstadt – Zwei echte Pferdestärken haben ein PS-starkes Auto auf der Bundesstraße 90 in Südostthüringen ausgebremst.

In Rudolstadt befanden sich zwei Pferde auf der Fahrbahn und zwangen ein Auto zum Abbremsen. (Symbolbild) © 123rf/alex_ishchenko

Die Pferde befanden sich nahe Rudolstadt auf der Fahrbahn, weswegen der Fahrer den Porsche einer teuren Marke bis zum Stillstand abbremsen musste, wie die Polizei mitteilte.

Ein Ross positionierte sich hinter dem Auto, eines davor – ein Wegfahren war nicht möglich.

Zum Ärger des Fahrers begann eines der Pferde bei dem Vorfall am Sonntag auch noch, die Motorhaube anzuknabbern. Das Ergebnis: ein Lackschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.