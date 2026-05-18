Eine Person verletzt: Drei Autos krachen am Leipziger Hauptbahnhof ineinander

Leipzig - Am Montagmittag stießen drei Fahrzeuge auf dem Willy-Brand-Platz unweit des Leipziger Hauptbahnhofes zusammen - eine Person wurde verletzt!

Der Leipziger Hauptbahnhof liegt direkt neben dem Unfallort. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Nachmittag erklärte, war eine 32-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Audi A3 Richtung Zentrum-Ost unterwegs.

Als die Ampel auf Gelb umschaltete, bremste sie ab und hielt an. Zwei hinter ihr fahrende Kleintransporter bemerkten das aber zu spät.

Der 57-jährige Fahrer eines Opel Vivaro krachte auf den Audi. Direkt danach fuhr ein weiterer Opel Vivaro eines 41-Jährigen auf den Transporter auf.

Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt.