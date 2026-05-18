Eine Person verletzt: Drei Autos krachen am Leipziger Hauptbahnhof ineinander

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine Person wurde verletzt, nachdem am Montagmittag drei Fahrzeuge auf dem Willy-Brand-Platz unweit des Leipziger Hauptbahnhofes zusammengestoßen waren.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Montagmittag stießen drei Fahrzeuge auf dem Willy-Brand-Platz unweit des Leipziger Hauptbahnhofes zusammen - eine Person wurde verletzt!

Der Leipziger Hauptbahnhof liegt direkt neben dem Unfallort. (Symbolbild)
Der Leipziger Hauptbahnhof liegt direkt neben dem Unfallort. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Nachmittag erklärte, war eine 32-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Audi A3 Richtung Zentrum-Ost unterwegs.

Als die Ampel auf Gelb umschaltete, bremste sie ab und hielt an. Zwei hinter ihr fahrende Kleintransporter bemerkten das aber zu spät.

Der 57-jährige Fahrer eines Opel Vivaro krachte auf den Audi. Direkt danach fuhr ein weiterer Opel Vivaro eines 41-Jährigen auf den Transporter auf.

Per Kopfhörer geortet: Polizei schnappt Einbrecher in Stuttgart
Polizeimeldungen Per Kopfhörer geortet: Polizei schnappt Einbrecher in Stuttgart

Der 41-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf 13.500 Euro belaufen. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizeidirektion Leipzig.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: