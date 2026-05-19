Neunjährige auf Roller prallt mit Auto zusammen: Polizei sucht geflüchtete Fahrerin

Offenbach am Main - Ein Auto und ein neunjähriges Mädchen sind am Montagnachmittag in Offenbach zusammengestoßen. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt, danach fuhren beide Beteiligten einfach weiter. Jetzt sucht die Polizei nach der Fahrerin eines schwarzen Wagens.

Nach einer Kollision zwischen einem neun Jahre alten Mädchen auf einem Tretroller und einem schwarzen Auto sucht die Polizei nach der Fahrerin des Wagens. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 13.15 Uhr in der Bismarckstraße im Bereich der 40er-Hausnummern.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Mädchen mit einem Tretroller unterwegs und wechselte wegen einer Baustelle vom Gehweg auf die Fahrbahn.

Dort kam ihr an einer Engstelle ein schwarzes Auto entgegen.

Offenbar bemerkte dessen Fahrerin das Kind zu spät, sodass es zu einer Kollision zwischen dem Roller und dem Auto kam. Die Neunjährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Kurios: Sowohl die Autofahrerin als auch das Mädchen setzten anschließend ihre Fahrt fort.