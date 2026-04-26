Überholmanöver geht schief: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Opel

Jübek - Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Jübek ( Kreis Schleswig-Flensburg ) ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall am Sonntag ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. © Nico Hessel/nordpresse

Der Motorradfahrer sei am Mittag gegen 14.40 Uhr nach ersten Ermittlungen bei einem Überholvorgang mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Demnach prallte der Mann mit hoher Geschwindigkeit in die hintere linke Tür eines Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er von seiner Maschine geschleudert.

Augenzeugen eilten dem schwer verletzten Mann sofort zur Hilfe und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Dennoch erlag der Mann noch an der Unfallstelle seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Die 66 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.