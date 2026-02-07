54-Jähriger will Streit schlichten - dann gehen drei Männer auf ihn los

Reutlingen - Drei junge Männer sollen in Reutlingen einen 54-Jährigen mit einem Gürtel geschlagen und verletzt haben. Der Mann wollte Polizeiangaben zufolge einen Streit zwischen dem Trio und einem weiteren Mann schlichten. Einer der mutmaßlichen Angreifer, ein 20-Jähriger, habe außerdem Polizeibeamte beleidigt und nach einem Polizisten getreten.

Die Männer gingen mit einem Gürtel auf den 54-Jährigen los. (Symbolbild) © 123rf/spukkato

Das Trio und der zunächst unbekannte Mann waren in der Nacht zum Samstag zweimal in der Straße "Unter den Linden" aneinandergeraten. Beide Male sei der 54-Jährige dazwischengegangen.

Beim zweiten Mal habe einer der drei Männer ihn mit dem Gürtel angegriffen, ein anderer soll ein Messer gehalten, es aber nicht benutzt haben. Der 54-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt.