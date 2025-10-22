56-Jähriger in seiner Wohnung umgebracht: Polizei nimmt Bekannten fest

Schrecklicher Fund im Bonner Stadtteil Lannesdorf! In einer Wohnung hat die Polizei eine männliche Leiche gefunden.

Von Florian Fischer

Die eingerichtete Mordkommission der Bonner Polizei hat einen Fahndungserfolg feiern können. Denn wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, konnte im Rahmen der geführten Ermittlungen ein 46-jähriger Mann festgenommen werden, gegen den ein dringender Tatverdacht besteht. Der Tatverdächtige war ein Bekannte des Getöteten und wurde am frühen Mittwochmorgen (22. Oktober) im Bereich von Bad Pyrmont dingfest gemacht werden. Am Mittwochnachmittag wurde der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Trotzdem dauern die Ermittlungen zum Ablauf und den Hintergründen der schrecklichen Tat weiter an.

Erstmeldung am 14. Oktober, 14.18 Uhr:

Bonn - Schrecklicher Fund im Bonner Stadtteil Lannesdorf! In einer Wohnung hat die Polizei eine männliche Leiche gefunden. Alles sieht nach einem Tötungsdelikt aus.



In einer Wohnung in Bonn-Lannesdorf wurde eine männliche Leiche gefunden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa Wie die Behörden berichtet haben, habe ein Bekannter des Mannes am Sonntagmittag gegen 12 Uhr die Beamten informiert, da er seinen Kumpel nicht mehr erreichen konnte. Aus diesem Grund machten sich Polizisten auf den Weg zur Wohnung des 56-jährigen Mannes auf der Paracelsusstraße. Nach ersten Überprüfungen alarmierten die Beamten die Feuerwehr, da sie Unterstützung bei der Öffnung der Wohnungstür benötigten. Als man in die Wohnung eindringen konnte, fand man den Mann dort tot vor. Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am Montag durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdeliktes. Aus diesem Grund ist eine Mordkommission der Bonner Polizei eingesetzt worden. Diese führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.