Er wurde getötet! Yosef (†14) starb an Stich- und Schnittverletzungen

Dormagen – Nach dem Tod eines 14-jährigen Jugendlichen in Dormagen südlich von Düsseldorf ( NRW ) hat sich der Verdacht eines Tötungsverbrechens bestätigt.

Tatort nahe eines Sees in Dormagen: Hier wurde der Jugendliche am Mittwoch tot aufgefunden. © Vincent Kempf/dpa

Die Obduktion des Jungen habe ergeben, dass dieser an Stich- und Schnittverletzungen starb, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Mordkommission "Waldsee" ermittelt bereits seit mehreren Tagen. Für Hinweise auf den oder die Täter sind 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Die Leiche des 14-Jährigen aus Eritrea war am vergangenen Mittwoch an einem See in Dormagen südlich von Düsseldorf von einem Spaziergänger gefunden worden.

Am Wochenende hatten nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen an einem Trauerzug für den getöteten Jugendlichen teilgenommen.

Die Stadt Dormagen hatte sich zutiefst bestürzt gezeigt. Der 14-Jährige habe seit dem Jahr 2018 in Dormagen in einer städtischen Unterkunft gelebt.

Er habe eine städtische Schule besucht und sei voll in die Stadtgesellschaft integriert gewesen.