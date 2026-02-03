Nach Notfällen und Festnahmen: Polizei warnt vor "Baller-Liquids"

Hof - Wegen des Handels mit chemisch veränderten, berauschenden Flüssigkeiten für E-Zigaretten und Vapes sind in Oberfranken neun Verdächtige festgenommen worden.

Viel Rauch um Liquids: Sie können unter anderem Herzrasen, Krampfanfälle, Panikattacken und Psychosen verursachen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Die Jugendlichen und Männer im Alter von 15 bis 29 Jahren würden verdächtigt, die "Baller-Liquids" oder auch "Zombie-Liquids" auch an Minderjährige verkauft zu haben.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Alle neun sitzen in Untersuchungshaft.

Ermittelt worden sei in Oberfranken wegen dieser Substanzen, die oft als bunte Flüssigkeiten in Fläschchen ohne Kennzeichnung verkauft würden, schon in mehr als 100 Fällen.

Als Schwerpunkt hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Stadt Hof ausgemacht. Bei dem Wirkstoff handle es sich meist um stark dosierte, künstliche Substanzen, die ähnliche Folgen verursachen wie der Cannabiswirkstoff THC: Enthemmung und Halluzinationen.

Allerdings könnten die "Baller-Liquids" auch schwere, teils sogar lebensgefährliche gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.