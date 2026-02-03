Durstige Diebe trinken Bier in Kleingartenanlage
Erfurt - Einbrecher haben in den vergangenen Tagen mehrere Gartenlauben in einer Kleingartenanlage im Erfurter Stadtteil Daberstedt heimgesucht.
Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar 2026.
Unbekannte Täter brachen in der Wilhelm-Busch-Straße in mehrere Gartenlauben ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie keine Gegenstände.
Allerdings tranken die Einbrecher zwei Bierflaschen aus den Lauben und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.
Trotz der geringen Beute verursachten die Täter Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.
Titelfoto: Matthias Balk/dpa