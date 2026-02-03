Durstige Diebe trinken Bier in Kleingartenanlage

Erfurt - Einbrecher haben in den vergangenen Tagen mehrere Gartenlauben in einer Kleingartenanlage im Erfurter Stadtteil Daberstedt heimgesucht.

Unbekannte Täter brachen in mehrere Gartenlauben in Erfurt-Daberstedt ein und verursachten Sachschäden. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Taten im Zeitraum vom 27. Januar bis 2. Februar 2026.

Unbekannte Täter brachen in der Wilhelm-Busch-Straße in mehrere Gartenlauben ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie keine Gegenstände.

Allerdings tranken die Einbrecher zwei Bierflaschen aus den Lauben und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.