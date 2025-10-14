60 Fahrräder aus Lager in Stuttgart gestohlen: Immenser Sachschaden

Stuttgart - Diebe haben Dutzende Fahrräder und Fahrrad-Akkus in einem Wert von rund 100.000 Euro aus dem Lager eines Fahrradlieferanten in Stuttgart gestohlen.

Wo sich die Räder jetzt befinden, ist nicht bekannt. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Nach ersten Erkenntnissen vermuten die Ermittler, dass die Unbekannten die Räder durch ein Fenster des Ladens in der Augsburger Straße nach draußen gehoben haben.

Durch dasselbe Fenster gelangten die Diebe zuvor in den Lagerraum, wie die Polizei mitteilte.

Insgesamt seien so über das Wochenende 40 Pedelecs, 20 Fahrräder und 30 Pedelec-Akkus gestohlen worden.

Wie die Diebe ihre Beute wegschafften, ist unklar. Es sei gut möglich, dass sie sie auf ein Fahrzeug verladen haben, sagte eine Sprecherin.