60 Fahrräder aus Lager in Stuttgart gestohlen: Immenser Sachschaden
Von Marcel Gnauck
Stuttgart - Diebe haben Dutzende Fahrräder und Fahrrad-Akkus in einem Wert von rund 100.000 Euro aus dem Lager eines Fahrradlieferanten in Stuttgart gestohlen.
Nach ersten Erkenntnissen vermuten die Ermittler, dass die Unbekannten die Räder durch ein Fenster des Ladens in der Augsburger Straße nach draußen gehoben haben.
Durch dasselbe Fenster gelangten die Diebe zuvor in den Lagerraum, wie die Polizei mitteilte.
Insgesamt seien so über das Wochenende 40 Pedelecs, 20 Fahrräder und 30 Pedelec-Akkus gestohlen worden.
Wie die Diebe ihre Beute wegschafften, ist unklar. Es sei gut möglich, dass sie sie auf ein Fahrzeug verladen haben, sagte eine Sprecherin.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Tat soll zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, passiert sein. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer +4971189903300 melden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa