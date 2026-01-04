62-Jährige völlig verunsichert: Polizist setzt sich hinters Steuer, fährt Frau und Vater nach Hause

Bad Kreuznach - Die Polizei hat einer Frau (62) und ihrem Vater geholfen, die sich bei winterlichen Straßenverhältnissen mit ihrem Auto auf einer ansteigenden Straße im Landkreis Bad Kreuznach in einer misslichen Lage befunden haben.

Die Polizei konnte die Situation lösen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Die Frau konnte das Auto zwischen Bad-Kreuznach und Feilbingert weder vor- noch zurückfahren und traute sich außerdem nicht zu, es sicher den Berg hinunterzubringen, wie die Polizei am Sonntag zur Situation, die sich am Freitag ereignet hat, mitteilte.

Die 62-Jährige sei demnach am späten Nachmittag gegen 17.15 Uhr von Schnee und Glätte dermaßen verunsichert und überfordert gewesen, dass sie als letzten Ausweg die Beamten gerufen hätte, hieß es.

Ihr dementer Vater saß ebenfalls mit im Fahrzeug, wurde zunehmend unruhig und versuchte deshalb, auszusteigen. Trotz Unterstützung und Anleitung durch die Kräfte war eine Weiterfahrt nicht möglich.

Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Medikamente ergaben sich laut dem Bericht nicht.