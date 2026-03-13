Rentner wird von jungem Mann mit Kettensäge bedroht
Zeulenroda-Triebes - Ein junger Mann hat sich am Donnerstag in Weimar äußerst aggressiv verhalten.
Der 32-Jährige hatte zunächst lautstark auf der Straße herumgeschrien und Gegenstände auf ein angrenzendes Feld geworfen, teilte die Polizei mit.
Als ein 82-jähriger Zeuge den Notruf alarmierte, wurde er zur Zielscheibe, denn der Tatverdächtige bedrohte den Rentner mit einer Kettensäge. Die Polizei rückte aus und konnte den 32-Jährigen in der Folge stellen.
Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der Mann jedoch aggressiv und versuchte sich den Maßnahmen zu widersetzen. Gegen den 32-Jährigen wird nun ermittelt.
