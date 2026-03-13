Falsche Handwerker bestehlen Senior: Polizei fahndet mit Phantombild

Hennigsdorf - Ein dreister Trickdiebstahl beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit diesem Phantombild fahndet die Polizei Brandenburg derzeit nach einem der Täter. © Polizei Brandenburg

Nach Angaben der Polizei klingelten die beiden Männer am 25. November 2025 gegen Mittag bei dem Rentner und gaben sich als Handwerker aus.

Sie behaupteten, Reparaturen an den Wasserleitungen durchführen zu müssen, und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung.

Während des angeblichen Einsatzes erklärten die Unbekannten, für die Arbeiten eine Aufwandsentschädigung kassieren zu müssen. Dafür hielten sie ein Kartenlesegerät bereit und forderten den 85-Jährigen auf, seine EC-Karte zu benutzen.

Der Mann gab daraufhin seine PIN ein – offenbar ohne zu ahnen, dass er gerade Opfer eines Betrugs wird.

Kurz darauf verließen die falschen Handwerker die Wohnung – allerdings nicht allein. Sie nahmen die EC-Karte des Seniors gleich mit. Wenig später hoben sie an einem Geldautomaten in Hennigsdorf 1000 Euro Bargeld ab.