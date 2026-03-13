Senior (92) in Autohaus eingeschlossen: Polizei sorgt für "Happy End"

Maintal - Ein 92-jähriger Mann geriet wegen seiner Auto-Leidenschaft in eine Notlage, zum Glück rief sein Sohn die Polizei zu Hilfe: Die Beamten rückten am frühen Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz im südosthessischen Maintal-Dörnigheim aus und sorgten für ein "Happy End".

Eine Streifenwagen-Besatzung rückte am Donnerstagabend aus, da in Maintal-Dörnigheim ein Senior auf einem Parkplatz eingeschlossen war. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Senior hatte gegen 18 Uhr das Gelände des "DB Autohaus Maintal" in der Otto-Hahn-Straße betreten, "um sich die Autos in Ruhe anzusehen", wie ein Polizeisprecher erklärte.

Dabei bekam der 92-Jährige allerdings nicht mit, dass das Autohaus um diese Uhrzeit schloss. "Als er den Parkplatz wieder verlassen wollte, stellte er fest: Das zuvor offene Schiebetor war mittlerweile zugezogen und abgeschlossen", hieß es weiter.

Die Polizei geht davon aus, dass die Mitarbeiter des Autohauses den Senior nicht bemerkten, als sie Feierabend machten.

Der 92-Jährige saß fest. Sein Sohn bekam die Notlage seines Vaters mit und rief deshalb gegen 18.45 Uhr über den Notruf die Polizei zu Hilfe.