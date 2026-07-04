Zwei Radfahrer geraten aneinander: Polizei sucht nach Zeugen
Aue-Bad Schlema - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern in Aue (Erzgebirge) sucht die Polizei derzeit nach Zeugen.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Fahrradweg an der Eisenbahnstraße bereits im Mai.
Ein 31-jähriger Mann war am 17. Mai gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Bockau unterwegs.
Auf der Höhe der Eisenbahnstraße musste er aufgrund einer ihm entgegenkommenden Gruppe von drei Radfahrern anhalten.
Da diese augenscheinlich sehr schnell unterwegs gewesen sein sollen, sprach der 31-Jährige die Truppe an und bat sie um eine rücksichtsvollere Fahrweise.
Dies passte offenbar vor allem einem nicht. Er soll von seinem Fahrrad abgestiegen sein und den 31-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.
Anschließend fuhr das Dreiergespann in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unerkannt davon.
Wer hat den Vorfall im Mai mitbekommen oder kann Angaben zu dem Trio machen?
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgenommen und sucht weiterhin nach Zeugen.
Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:
- hellhäutig
- etwa 1,95 Meter groß
- trug einen Dreitagebart
- unterwegs mit einem Travel Bike mit einem weißen Rahmen und roten Aufklebern
Laut des 31-jährigen Geschädigten sollen sich neben einem bereits ermittelten Zeugen noch weitere Personen an der Tatörtlichkeit aufgehalten haben. Auch eine Radfahrerin mit einem olivgrünen Kinderfahrradanhänger soll den Vorfall mitbekommen haben.
Wer kann Angaben zu der dreiköpfigen Gruppierung - insbesondere dem Angreifer - machen? Zudem wird die Radfahrerin mit dem olivgrünen Kinderfahrradanhänger gesucht.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter der Telefonnummer entgegen: 03771 12-0.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, 123rf/ andrei310