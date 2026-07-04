Zwei Radfahrer geraten aneinander: Polizei sucht nach Zeugen

Aue-Bad Schlema - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern in Aue ( Erzgebirge ) sucht die Polizei derzeit nach Zeugen.

Ein 31-jähriger Radfahrer wurde von einem anderen Biker geschlagen. (Symbolbild) © 123rf/ andrei310

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall auf dem Fahrradweg an der Eisenbahnstraße bereits im Mai.

Ein 31-jähriger Mann war am 17. Mai gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad aus Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Bockau unterwegs.

Auf der Höhe der Eisenbahnstraße musste er aufgrund einer ihm entgegenkommenden Gruppe von drei Radfahrern anhalten.

Da diese augenscheinlich sehr schnell unterwegs gewesen sein sollen, sprach der 31-Jährige die Truppe an und bat sie um eine rücksichtsvollere Fahrweise.

Dies passte offenbar vor allem einem nicht. Er soll von seinem Fahrrad abgestiegen sein und den 31-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht.

Anschließend fuhr das Dreiergespann in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unerkannt davon.