70 Feuerwehrleute im Einsatz: Gartenlaube brennt in Wohnsiedlung
50 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Sondershausen - Rund 70 Feuerwehrleute mussten am Samstagnachmittag nach Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ausrücken.
Gegen 16 Uhr war in der Damaschkestraße eine Gartenlaube in Brand geraten, wie die Polizei am Sonntag erklärte.
Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus sowie eine Garage konnte von den alarmierten Feuerwehren aus Sondershausen, Kyffhäuserland und Greußen verhindert werden.
Durch den Brand entstand den Angaben nach ein Schaden von rund 25.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Titelfoto: Silvio Dietzel