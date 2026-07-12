70 Feuerwehrleute im Einsatz: Gartenlaube brennt in Wohnsiedlung

Sondershausen - Rund 70 Feuerwehrleute mussten am Samstagnachmittag nach Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ausrücken.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. © Silvio Dietzel

Gegen 16 Uhr war in der Damaschkestraße eine Gartenlaube in Brand geraten, wie die Polizei am Sonntag erklärte.

Ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus sowie eine Garage konnte von den alarmierten Feuerwehren aus Sondershausen, Kyffhäuserland und Greußen verhindert werden.