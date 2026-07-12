"Zipfelklatscher": Junge will sich mit falschem Ausweis in Bar schleichen, dann wird er ausfällig

Rosenheim - Ein 17-Jähriger hat in Rosenheim Polizisten beleidigt und um sich geschlagen.

Die Bodycam der Polizisten zeichnete das Verhalten des 17-Jährigen auf. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Teenager am Samstag gegen 22.45 Uhr an der Tür einer Bar in der Ruedorfferstraße abgewiesen.

Er hatte den Ausweis einer über 18-jährigen Person vorgezeigt, um Einlass zu bekommen. Für den Türsteher war aber sofort klar, dass der Ausweis nicht zum 17-Jährigen passte. Daher wurde die Polizei verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte verhielt sich der Junge aggressiv, gewaltbereit und wollte seine Personaldaten nicht preisgeben.

Als er zu Dienststelle gebracht werden sollte, ging er auch die Polizisten los: Er beleidigte die Beamten als "Trottel" und "Zipfelklatscher". Beim Anlegen der Handfesseln schlug er, teils unkontrolliert, wild um sich. Die Bodycam der Polizisten zeichnete das ganze Gebaren des Jugendlichen auf.