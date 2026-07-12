Auf der Flucht mit geklautem Auto: Jugendliche sorgen für Chaos auf A46
Düsseldorf - Eine wilde Verfolgungsfahrt von drei Jugendlichen hat am Samstagmittag auf der A46 und später in Haan (Kreis Mettmann) für mehrere Unfälle gesorgt.
Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 12.57 Uhr auf der A46 ein Seat auf. Als der Fahrer die Beamten bemerkte, gab er offenbar sofort Gas und versuchte, sich der drohenden Kontrolle zu entziehen.
Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Wagen verließ die Autobahn und raste auf Haaner Stadtgebiet weiter. Kurze Zeit später krachte der Seat gegen ein geparktes Auto und die drei Insassen suchten zu Fuß das Weite.
Weit kamen sie nicht: Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, konnten die Polizisten alle drei Jugendlichen stellen.
Festgenommen wurden ein 16-jähriger Syrer sowie zwei 17-Jährige. Der jüngste blieb unverletzt. Seine beiden Mitfahrer hatten weniger Glück: Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Seat war als gestohlen gemeldet
Nach Angaben der Polizei war der Seat als gestohlen gemeldet. Das Auto soll sogar vorher schon in Leverkusen und Düsseldorf in Unfälle und Polizeiverfolgungen verwickelt gewesen sein.
Während der Flucht meldeten sich außerdem zwei Autofahrer bei der Polizei, die berichteten, dass der flüchtende Wagen ihre Fahrzeuge touchierte oder in Unfälle verwickelt habe. Verletzt wurde dabei niemand, an den Autos entstand aber leichter Schaden.
Die drei Jugendlichen sind der Polizei bereits wegen anderer Fälle bekannt. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa