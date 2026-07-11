Schon wieder! Eierattacke bei sächsischem Christopher Street Day

Freiberg - Hässliche Szenen beim Christopher Street Day (CSD) in Freiberg . Am Samstag demonstrierten rund 500 Menschen für Vielfalt und Akzeptanz. Ein junger Mann (18) attackierte die Veranstaltung, warf ein Ei auf einen Teilnehmer. Ein weiterer CSD-Hasser bepöbelte die Demonstranten.

Die Polizei ermittelt nach mehreren Stör-Aktionen auf dem CSD in Freiberg. (Archivbild) © Frank Hoffmann/SPM Gruppe/dpa

Der CSD in Freiberg startete um 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Dort fand eine Kundgebung statt.

Gleich zu Beginn sorgte ein Passant (39) für Ärger. Er bepöbelte die Teilnehmer - die Einsatzkräfte gingen dazwischen.



Plötzlich rastete der Deutsche aus. "Er reagierte aggressiv, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand", so die Polizei.

Der Störer hat nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.

"Anschließend führte ein Aufzug über die Bahnhofstraße, die Poststraße, die Schillerstraße, die Petersstraße, den Obermarkt und die Burgstraße zum Schloßplatz", teilt die Polizei mit.