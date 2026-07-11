Schon wieder! Eierattacke bei sächsischem Christopher Street Day
Freiberg - Hässliche Szenen beim Christopher Street Day (CSD) in Freiberg. Am Samstag demonstrierten rund 500 Menschen für Vielfalt und Akzeptanz. Ein junger Mann (18) attackierte die Veranstaltung, warf ein Ei auf einen Teilnehmer. Ein weiterer CSD-Hasser bepöbelte die Demonstranten.
Der CSD in Freiberg startete um 14 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Dort fand eine Kundgebung statt.
Gleich zu Beginn sorgte ein Passant (39) für Ärger. Er bepöbelte die Teilnehmer - die Einsatzkräfte gingen dazwischen.
Plötzlich rastete der Deutsche aus. "Er reagierte aggressiv, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand", so die Polizei.
Der Störer hat nun Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hals.
"Anschließend führte ein Aufzug über die Bahnhofstraße, die Poststraße, die Schillerstraße, die Petersstraße, den Obermarkt und die Burgstraße zum Schloßplatz", teilt die Polizei mit.
Junger Mann wirft Ei auf Teilnehmer, gegenüber der Polizei rastete er aus
Auf der Petersstraße der nächste Vorfall - ein Ei flog auf die Veranstaltung. "Ein 25-jähriger Versammlungsteilnehmer wurde getroffen und leicht verletzt", heißt es.
Der mutmaßliche Eierwerfer (18) tauchte anschließend am Rand der Veranstaltung auf - die Polizei knöpfte sich den 18-jährigen Syrer vor. Auch er leistete Widerstand.
Nun ermitteln die Beamten gegen den Mann wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Brisant: Erst vor einer Woche kam es beim CSD in Chemnitz zu einem Eierwurf. Ein Rollstuhlfahrer wurden getroffen und verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.
Die CSD-Veranstalter verurteilten den Vorfall damals deutlich. "Eine Schande und ein Zeichen dafür, dass CSDs immer noch notwendig sind."
In Freiberg wurde die Versammlung gegen 18.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz beendet. Die Polizei war zusammen mit der sächsischen Bereitschaftspolizei mit etwa 180 Einsatzkräften vor Ort.
Titelfoto: Frank Hoffmann/SPM Gruppe/dpa