72-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenwohnheim
Seeshaupt - In einem Seniorenwohnheim im Landkreis Weilheim-Schongau ist eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen.
Die Brandmeldeanlage im Seniorenwohnheim am Alten Postplatz in Seeshaupt schlug am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr an, teilte die Polizei mit.
Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehr mit mehr als 100 Helfern, wurden zum Einsatzort entsandt. Der betroffene Gebäudeteil musste evakuiert werden.
Zwei Pfleger versuchten, das Zimmer im Erdgeschoss, in dem das Feuer ausgebrochen war, zu löschen. Sie erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch eine Heimbewohnerin wurde leicht verletzt.
Für die 72-jährige Bewohnerin des betroffenen Zimmers kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.
Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro, schätzt die Polizei. Zur genauen Ursache ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa