72-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenwohnheim

Seeshaupt - In einem Seniorenwohnheim im Landkreis Weilheim-Schongau ist eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen.

Ein Seniorenwohnheim in Seeshaupt musste teilweise evakuiert werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Brandmeldeanlage im Seniorenwohnheim am Alten Postplatz in Seeshaupt schlug am Sonntag kurz nach 16.30 Uhr an, teilte die Polizei mit.

Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter die Feuerwehr mit mehr als 100 Helfern, wurden zum Einsatzort entsandt. Der betroffene Gebäudeteil musste evakuiert werden.

Zwei Pfleger versuchten, das Zimmer im Erdgeschoss, in dem das Feuer ausgebrochen war, zu löschen. Sie erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Auch eine Heimbewohnerin wurde leicht verletzt.

Für die 72-jährige Bewohnerin des betroffenen Zimmers kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.