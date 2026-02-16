Zwei Attacken in zwei Tagen: Brutale Räuberbande in Leipzig unterwegs?

Leipzig - Ist hier etwa eine Räuberbande in Leipzig unterwegs? Binnen zwei Tagen kam es zu zwei Überfällen, die ein ähnliches Muster aufweisen. Jeweils gingen die Männer direkt auf ihre Opfer los.

Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Beide Fälle ereigneten sich in Lausen-Grünau, fußläufig nur etwa einen halben Kilometer voneinander entfernt.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, fing es Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr mit einem Überfall in der Zschocherschen Allee an.

Ein 48-Jähriger parkte mit seinem Auto an einem Netto-Markt und wechselte dann die Straßenseite.

"Hier wurde er unvermittelt von drei unbekannten Männern körperlich angegriffen", so Peters.

Als der Mann am Boden lag, forderten die Räuber ihn zur Herausgabe seines Handys auf. Da dieser jedoch keines mit sich führte, ergriffen sie die Flucht.

Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.