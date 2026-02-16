Zwei Attacken in zwei Tagen: Brutale Räuberbande in Leipzig unterwegs?
Leipzig - Ist hier etwa eine Räuberbande in Leipzig unterwegs? Binnen zwei Tagen kam es zu zwei Überfällen, die ein ähnliches Muster aufweisen. Jeweils gingen die Männer direkt auf ihre Opfer los.
Beide Fälle ereigneten sich in Lausen-Grünau, fußläufig nur etwa einen halben Kilometer voneinander entfernt.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, fing es Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr mit einem Überfall in der Zschocherschen Allee an.
Ein 48-Jähriger parkte mit seinem Auto an einem Netto-Markt und wechselte dann die Straßenseite.
"Hier wurde er unvermittelt von drei unbekannten Männern körperlich angegriffen", so Peters.
Als der Mann am Boden lag, forderten die Räuber ihn zur Herausgabe seines Handys auf. Da dieser jedoch keines mit sich führte, ergriffen sie die Flucht.
Der 48-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Zweiter Angriff mit Erfolg
Im zweiten Fall, am Samstag, ereignete sich Ähnliches. Nur, dass die Täter dieses Mal Erfolg hatten.
Gegen 20.30 Uhr parkte ein 45-Jähriger auf dem Aldi-Parkplatz an der Straße am See und ging dann in Richtung der Straßen Am Grund und Zschampertaue.
Dort lauerten bereits vier Männer, die ihn angriffen und unter Androhung weiterer Gewalt zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufforderten.
"Dem kam er nach, woraufhin die unbekannten Täter sich vom Ort entfernten", bestätigte der Sprecher.
Einen Zusammenhang der beiden Fälle schließt die Polizei nicht aus.
Um Licht ins Dunkel zu bringen, bitten die Beamten Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0341/96646666 zu melden.
