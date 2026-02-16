Frau tot in Wohnung gefunden: Polizei geht von Mord aus

Düsseldorf - Im Fall der in der Nacht zu Sonntag in einer Düsseldorfer Wohnung tot aufgefunden 52-Jährigen geht die Polizei inzwischen von Mord aus.

Die Polizei hatte den verdächtigen Lebensgefährten am Sonntag vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der am Sonntag festgenommene Lebensgefährte (60) der Frau soll noch im Tagesverlauf wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Obduktion habe ergeben, dass die 52-Jährige erschlagen worden sei, sagte der ermittelnde Staatsanwalt auf Anfrage. "Stumpfe Gewalt gegen den Kopf" habe eine Hirnblutung bei ihr verursacht.

Die Polizei hatte die Leiche der Frau in der Wohnung des Mannes entdeckt. Der 60-Jährige war alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Mann soll seine Fäuste, aber auch ein Schlagwerkzeug als Waffe eingesetzt haben, das aber noch nicht identifiziert sei. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.