Mann wird heftig beim Fasching verprügelt: Gäste müssen Täter wegziehen
Steinbach-Hallenberg - Statt guter Laune und Partystimmung gab es bei einer Karnevalsveranstaltung am Sonntag in Steinbach-Hallenberg rohe Gewalt.
Zwei Männer hatten bei der Faschingsparty im Ortsteil Viernau gemeinsam Alkohol getrunken, teilte die Polizei am Montag mit.
An einem gewissen Punkt kippte jedoch die Stimmung, und der 33-Jährige schlug mehrfach mit der Faust auf den 39-Jährigen ein.
Der ältere der beiden Männer ging daraufhin zu Boden, doch der Täter ließ nicht von seinem Opfer ab. Weitere Karnevals-Gäste griffen ein und schafften es, den Angreifer wegzuziehen und die Prügelattacke zu beenden.
Der 39-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: 123RF/linohoracio