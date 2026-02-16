Mann wird heftig beim Fasching verprügelt: Gäste müssen Täter wegziehen

Statt guter Laune und Partystimmung gab es bei einer Karnevalsveranstaltung in Steinbach-Hallenberg rohe Gewalt.

Von Christian Rüdiger

Steinbach-Hallenberg - Statt guter Laune und Partystimmung gab es bei einer Karnevalsveranstaltung am Sonntag in Steinbach-Hallenberg rohe Gewalt.

Weitere Karnevalsgäste mussten dazwischengehen und den 33-Jährigen wegziehen. (Symbolfoto)
Weitere Karnevalsgäste mussten dazwischengehen und den 33-Jährigen wegziehen. (Symbolfoto)  © 123RF/linohoracio

Zwei Männer hatten bei der Faschingsparty im Ortsteil Viernau gemeinsam Alkohol getrunken, teilte die Polizei am Montag mit.

An einem gewissen Punkt kippte jedoch die Stimmung, und der 33-Jährige schlug mehrfach mit der Faust auf den 39-Jährigen ein.

Der ältere der beiden Männer ging daraufhin zu Boden, doch der Täter ließ nicht von seinem Opfer ab. Weitere Karnevals-Gäste griffen ein und schafften es, den Angreifer wegzuziehen und die Prügelattacke zu beenden.

Der 39-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: 123RF/linohoracio

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: