74-jährige Frau stürzt aus dem Fenster und verletzt sich schwer

Windischleuba (Altenburger Land) - In Windischleuba im Altenburger Land ist eine 74-jährige Frau offenbar aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden.

Im Altenburger Land stürzte eine 74-jährige Frau aus dem Fenster und verletzte sich dabei schwer. (Symbolfoto) © 123RF/ detailfoto

Wie es dazu kam, ist bislang unklar, teilte die Polizei mit.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht.