74-jährige Frau stürzt aus dem Fenster und verletzt sich schwer
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Von Anne Lathan
Windischleuba (Altenburger Land) - In Windischleuba im Altenburger Land ist eine 74-jährige Frau offenbar aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden.
Wie es dazu kam, ist bislang unklar, teilte die Polizei mit.
Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht.
Der demenzkranke Ehemann, der sich noch im Gebäude aufhielt, habe nicht mitbekommen, dass seine Frau gestürzt sei, hieß es weiter. Die 74-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: 123RF/ detailfoto