74-jährige Frau stürzt aus dem Fenster und verletzt sich schwer

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In Windischleuba im Altenburger Land ist eine 74-jährige Frau offenbar aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden.

Von Anne Lathan

Windischleuba (Altenburger Land) - In Windischleuba im Altenburger Land ist eine 74-jährige Frau offenbar aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden.

Im Altenburger Land stürzte eine 74-jährige Frau aus dem Fenster und verletzte sich dabei schwer. (Symbolfoto)
Im Altenburger Land stürzte eine 74-jährige Frau aus dem Fenster und verletzte sich dabei schwer. (Symbolfoto)  © 123RF/ detailfoto

Wie es dazu kam, ist bislang unklar, teilte die Polizei mit.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gebe es derzeit nicht.

Der demenzkranke Ehemann, der sich noch im Gebäude aufhielt, habe nicht mitbekommen, dass seine Frau gestürzt sei, hieß es weiter. Die 74-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: 123RF/ detailfoto

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