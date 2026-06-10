Wald bei Genthin in Brand gesteckt: Polizei sucht zwei Jugendliche

Genthin - Ein Feuer in einem Waldstück nahe einer Wohnsiedlung in Genthin ( Landkreis Jerichower Land ) beschäftigt die Polizei. Jetzt suchen die Ermittler nach zwei Jugendlichen.

Das Waldstück brannte auf einer Fläche von 200 Quadratmetern. © Polizeirevier Jerichower Land

Wie das Polizeirevier Jerichower Land berichtet, war bereits am 23. Mai gegen 17 Uhr eine rund 200 Quadratmeter große Waldfläche im Bereich Hasenholztrift in Brand geraten.

Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, dennoch entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich.

Besonders brisant: In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Gartenanlage sowie mehrere Mehrfamilienhäuser.

Zwei Zeugen berichteten unabhängig voneinander in der Nähe des Brandortes zwei Jugendliche auf Fahrrädern gesehen zu haben. Beide werden zwischen 12 und 16 Jahre geschätzt und sollen den Bereich zügig verlassen haben.

Einer der Jungen wird als groß und schlank mit blonden Haaren beschrieben. Auffällig sei ein teilweise kurzer Vokuhila gewesen. Er soll schwarze Kleidung getragen haben und mit einem blauen BMX-Rad unterwegs gewesen sein.

Auch der zweite Jugendliche war nach Zeugenaussagen schwarz gekleidet und mit einem Fahrrad unterwegs.