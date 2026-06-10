Zoll findet kiloweise Kokain und 44,5 Liter Amphetamin-Gemisch in Auto

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Mehr als zehn Kilo Kokain und viele Liter eines Amphetamin-Gemischs fanden Zollbeamten im Auto eines 51-Jährigen.Jetzt befindet sich der Mann in U-Haft.

Von Angelika Resenhoeft

Kitzingen - Zollbeamte haben bei einer Autokontrolle auf der Autobahn 3 nahe dem unterfränkischen Kitzingen mehr als zehn Kilo Kokain und etwa 44,5 Liter eines mutmaßlichen Amphetamin-Gemischs entdeckt.

Die Drogen waren in der Reserverad-Mulde des Autos versteckt.
Die Drogen waren in der Reserverad-Mulde des Autos versteckt.  © Bild-Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Hauptzollamt Schweinfurt/dpa

Der Fahrer hatte zudem einen Schlagstock, drei Mobiltelefone sowie 900 Euro Bargeld dabei, wie das Hauptzollamt Schweinfurt am Mittwoch mitteilte.

Die Streife hatte den Mann demnach am vergangenen Freitag in Fahrtrichtung Nürnberg kontrolliert. Der 51-Jährige habe angegeben, aus den Niederlanden nach Tschechien unterwegs zu sein.

Da ein an den Händen des Fahrers durchgeführter Drogentest positiv gewesen sei, hätten die Zöllner das Auto kontrolliert. Die Drogenpakete fanden sie in der Reserverad-Mulde des Wagens.

Der Verdächtige kam am Tag darauf in Untersuchungshaft.

Titelfoto: Bild-Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Hauptzollamt Schweinfurt/dpa

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