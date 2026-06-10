Zoll findet kiloweise Kokain und 44,5 Liter Amphetamin-Gemisch in Auto

Kitzingen - Zollbeamte haben bei einer Autokontrolle auf der Autobahn 3 nahe dem unterfränkischen Kitzingen mehr als zehn Kilo Kokain und etwa 44,5 Liter eines mutmaßlichen Amphetamin-Gemischs entdeckt.

Die Drogen waren in der Reserverad-Mulde des Autos versteckt. © Bild-Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Hauptzollamt Schweinfurt/dpa

Der Fahrer hatte zudem einen Schlagstock, drei Mobiltelefone sowie 900 Euro Bargeld dabei, wie das Hauptzollamt Schweinfurt am Mittwoch mitteilte.

Die Streife hatte den Mann demnach am vergangenen Freitag in Fahrtrichtung Nürnberg kontrolliert. Der 51-Jährige habe angegeben, aus den Niederlanden nach Tschechien unterwegs zu sein.