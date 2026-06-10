Zoll findet kiloweise Kokain und 44,5 Liter Amphetamin-Gemisch in Auto
Von Angelika Resenhoeft
Kitzingen - Zollbeamte haben bei einer Autokontrolle auf der Autobahn 3 nahe dem unterfränkischen Kitzingen mehr als zehn Kilo Kokain und etwa 44,5 Liter eines mutmaßlichen Amphetamin-Gemischs entdeckt.
Der Fahrer hatte zudem einen Schlagstock, drei Mobiltelefone sowie 900 Euro Bargeld dabei, wie das Hauptzollamt Schweinfurt am Mittwoch mitteilte.
Die Streife hatte den Mann demnach am vergangenen Freitag in Fahrtrichtung Nürnberg kontrolliert. Der 51-Jährige habe angegeben, aus den Niederlanden nach Tschechien unterwegs zu sein.
Da ein an den Händen des Fahrers durchgeführter Drogentest positiv gewesen sei, hätten die Zöllner das Auto kontrolliert. Die Drogenpakete fanden sie in der Reserverad-Mulde des Wagens.
Der Verdächtige kam am Tag darauf in Untersuchungshaft.
Titelfoto: Bild-Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Hauptzollamt Schweinfurt/dpa