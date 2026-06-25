74-Jähriger stirbt nach Brand in Pflegeeinrichtung: Hat er das Feuer selbst gelegt?

Bitterfeld-Wolfen - Ein 74-jähriger Mann ist nach einem Feuer in einer Wolfener Pflegeeinrichtung gestorben.

Die Feuerwehr musste einen Brand in einer Pflegeeinrichtung löschen. © Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen

Nach Angaben der Polizei wurden die Behörden am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr zu dem Pflegeheim gerufen, nachdem dort ein Brand bemerkt worden war.

Demnach hatte es im Zimmer des 74-Jährigen gebrannt.

Nachdem der Senior von einer Pflegekraft ins Freie und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden war, erlag er noch am Abend seinen schweren Verletzungen.

Eine Pflegekraft musste in der Klinik wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation behandelt werden. Die anderen 19 Bewohner der Einrichtung blieben unverletzt, müssen bis auf Weiteres aber woanders untergebracht werden, da das Gebäude aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.