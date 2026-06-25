Raubüberfall in Zwickau: Bargeld, Rucksack und Brille geklaut

Zwickau - Gleich zweimal wurde ein 20-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einem Raubüberfall in Zwickau zu Boden gebracht.

Auf dem Gelände der Sparkasse in der Crimmitschauer Straße kam es erneut zur Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und der geschädigten Person. © Sven Gleisberg

Gegen 14 Uhr war der junge Mann auf der Crimmitschauer Straße in Richtung Georgenplatz zu Fuß unterwegs.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde er in Höhe des Sparkassenwürfels unvermittelt von einem unbekannten Mann so fest ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden ging.

Der Angreifer klaute ihm daraufhin 100 Euro Bargeld, seinen Rucksack sowie seine Brille und verschwand.

Doch der 20-Jährige wollte ihn nicht davonkommen lassen und verfolgte ihn. Auf dem Gelände der Sparkasse kam es dann zu einer erneuten Auseinandersetzung.

Als der 20-Jährige erneut am Boden lag, flüchtete der Angreifer zusammen mit seiner Begleitung über die Stiftstraße in Richtung des Bachwegs. Der junge Mann blieb mit leichten Verletzungen zurück. Der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Zu seiner männlichen Begleitung liegen keine weiteren Informationen vor.