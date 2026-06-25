Betrunkener attackiert und verletzt kleines Kind (5) am Bahnhof: Haftantrag

Nürnberg - Am Nürnberger Hauptbahnhof ist ein fünf Jahre altes Mädchen am Mittwochvormittag von einem Mann angegriffen und von seinem Roller gestoßen worden.

Ein Mann (49) soll ein fünfjähriges Mädchen in der Osthalle des Nürnberger Hauptbahnhofs angegriffen und von seinem Roller gestoßen haben. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, passierte die Tat gegen 10.05 Uhr in der Osthalle. Das Kind war dort gemeinsam mit seiner Mutter unterwegs.

"Ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger kam dem Kind entgegen, packte es unvermittelt an dem Hinterkopf und stieß es von seinem Roller", teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Das Mädchen stürzte und verletzte sich am rechten Oberarm. "Die Auswertung der Videoaufzeichnungen bestätigte den Vorfall."

Eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war laut der Mutter nicht erforderlich.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige zeigte sich den Beamten gegenüber uneinsichtig und aggressiv.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem lagen gegen ihn zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaften Landshut und München zur Aufenthaltsermittlung vor.