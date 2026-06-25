Ford Mustang fängt während der Fahrt an zu brennen: Feuerwehr kann Auto nicht mehr retten

Ellrich - Die Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen nach Ellrich (Landkreis Nordhausen) ausrücken. Grund war ein in Flammen stehender Ford Mustang.

Die Feuerwehr konnte den Ford Mustang nicht mehr retten. © Feuerwehr Ellrich/Silvio Dietzel

Nach bisherigen Informationen der Polizei war eine 38-Jährige gegen 6.40 Uhr auf der Landstraße 2067 zwischen den Ortsteilen Gudersleben und Woffleben unterwegs, als sie Qualm bemerkte, der aus ihrem Fahrzeug drang.

Die Autofahrerin hielt daraufhin an, stieg aus und musste mit ansehen, wie ihr Ford anfing, zu brennen. Die alarmierten Feuerwehren waren schnell vor Ort, konnten das Auto allerdings nicht mehr retten. Der Mustang brannte vollständig aus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes war die Landstraße voll gesperrt.