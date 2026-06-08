7600 Haushalte in Reutlingen ohne Strom: LKA ermittelt wegen Brandstiftung

Reutlingen - Nach einem großflächigen Stromausfall in Reutlingen gibt es nach Angaben des Netzbetreibers Anzeichen für eine Brandstiftung in einem Umspannwerk. 7600 Haushalte sind derzeit ohne Strom.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht auf Montag im Großaufgebot zu dem Umspannwerk an. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Es seien drei Brandstellen gefunden worden, außerdem seien der Zaun und das Gelände vor der Anlage beschädigt, sagte ein Sprecher von Netze BW. Ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg sagte, die Polizei ermittle in alle Richtungen.

Bestätigt ist ein Anschlag bislang nicht. Die Polizei ermittelt. Auch das LKA Baden-Württemberg ist eingebunden.

Nach dpa-Informationen entstand durch den Brand und den Stromausfall ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Noch ist unklar, wann wieder alle Haushalte in Reutlingen mit Strom versorgt werden.

"Eine belastbare Prognose zur vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung ist derzeit noch nicht möglich", teilte die Stadt mit. Aktuell seien noch rund 7600 Haushalte ohne Strom. Die Innenstadt und das Krankenhaus würden wieder versorgt.

Ein Sprecher des Netzbetreibers Netze BW hatte gesagt, seit etwa 7.15 Uhr sei rund die Hälfte der betroffenen 20.000 Kunden wieder versorgt. Demnach war das Umspannwerk Reutlingen-West gegen 1.45 Uhr infolge eines Feuers ausgefallen.