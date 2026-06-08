Zu betrunken: Vater lässt sich von elfjährigen Sohn zur Tanke fahren - um Alkohol zu kaufen

Oberkrämer (Oberhavel) - Es ist nicht ungewöhnlich, dass Man(n) sich von einem Freund, einer Freundin oder einem Familienmitglied nach Hause fahren lässt, wenn zu viel Alkohol im Spiel war, aber was sich dieser Familienvater aus Brandenburg am vergangenen Wochenende geleistet hat, geht gehörig zu weit.

Bei der Kontrolle haben die Beamten sicher nicht schlecht gestaunt. (Symbolfoto) © Max Lametz/dpa

Der 36-Jährige hatte nämlich kurzerhand seinen Sohn zum Chauffeur auserkoren. Das Problem: Der Junge ist erst elf Jahre alt, wie die Polizei mitteilte.

Papa hatte am Samstag wohl schon das eine oder andere Bierchen gezischt, aber der Durst war offenbar so groß, dass er sich noch Nachschub besorgen wollte.

Da man ja betrunken nicht hinters Steuer darf, kam der Herr auf die glorreiche Idee, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen und sich von seinem Filius zur nächsten Tankstelle in Oberkrämer kutschieren zu lassen.

Dabei wurde er gegen 19 Uhr jedoch von Zeugen beobachtet, die der Polizei einen mutmaßlich minderjährigen Autofahrer meldeten.

Und tatsächlich konnten die Einsatzkräfte den VW schnell ausmachen. Das Alter des Fahrers war dann aber auch für die Beamten eine große Überraschung.