Unglück auf dem Hexentanzplatz: Rentner stürzt acht Meter in die Tiefe
Thale - Auf dem Hexentanzplatz in Thale (Harz) ist am Sonntagvormittag ein 81-Jähriger von einer Aussichtsplattform gestürzt.
Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Harz zufolge stürzte der Rentner gegen 11 Uhr von dem Aussichtspunkt knapp acht Meter in die Tiefe.
Nur ein Baum auf einem Felsvorsprung verhinderte den tieferen Sturz des Mannes, so eine Polizeisprecherin am Nachmittag.
Durch Zusammenarbeit der Bergwacht, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr konnte der lebensbedrohlich verletzte 81-Jährige geborgen werden.
Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wurden vor Ort durch ein Team der Notfallseelsorge betreut, hieß es weiter.
Die genaue Ursache für den Sturz des Rentners ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.
Titelfoto: Polizeirevier Harz