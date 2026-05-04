Leiche bei Suche nach 14-Jährigem gefunden, dann fällt ein Schuss
Memmingen - Bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden. Abends fällt bei einer Fahndung mindestens ein Schuss.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstagnacht verschwundenen 14-Jährigen handeln könnte. Dabei bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat.
Laut Polizei wurden Beamte auf der Suche nach dem Jungen beim Betreten des Gebäudes von einem Unbekannten bedroht.
Im Rahmen der Fahndung kam es dann gegen 18.30 Uhr bei einer Personenkontrolle zum Schusswaffengebrauch, meldete die Polizei am Abend. Eine Person sei verletzt worden, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.
Der Bereich um das Hallenbad und das Bernhard-Strigel-Gymnasium wurden gesperrt. Nähere Details konnten zunächst nicht bekanntgegeben werden.
Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße gefunden. Am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen dauerte die Arbeit der Spurensicherung an.
Leiche in Memmingen gefunden: Ergebnis der Obduktion steht aus
Indes arbeiten die Ermittler daran, die gefundene Leiche zweifelsfrei zu identifizieren und ermittle zu den Umständen des Todes. Die Ergebnisse einer Obduktion werden am Dienstag erwartet. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Sprecherin der Polizei.
Um den Fall zu klären, werden Zeugen gesucht. Wer Angaben zur Sache machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 073180130 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Neu-Ulm melden.
Erstmeldung 15 Uhr, zuletzt aktualisiert 20.37 Uhr
Titelfoto: Stein/swd-medien/dpa