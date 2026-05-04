Leiche bei Suche nach 14-Jährigem gefunden, dann fällt ein Schuss

Memmingen - Bei der Suche nach einem vermissten Jugendlichen im Allgäu ist eine Leiche gefunden worden. Abends fällt bei einer Fahndung mindestens ein Schuss.

In einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße wurde eine Leiche gefunden. © Stein/swd-medien/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei dem Toten um den seit Samstagnacht verschwundenen 14-Jährigen handeln könnte. Dabei bestehe der Verdacht einer tödlichen Gewalttat.

Laut Polizei wurden Beamte auf der Suche nach dem Jungen beim Betreten des Gebäudes von einem Unbekannten bedroht.

Im Rahmen der Fahndung kam es dann gegen 18.30 Uhr bei einer Personenkontrolle zum Schusswaffengebrauch, meldete die Polizei am Abend. Eine Person sei verletzt worden, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.

Der Bereich um das Hallenbad und das Bernhard-Strigel-Gymnasium wurden gesperrt. Nähere Details konnten zunächst nicht bekanntgegeben werden.

Den Angaben zufolge wurde die Leiche am Vormittag in einem leerstehenden Gebäude an der Freudenthalstraße gefunden. Am Fundort in der Nähe des Bahnhofs in Memmingen dauerte die Arbeit der Spurensicherung an.