Kiosk-Mitarbeiterin von Frau in den Keller gelockt: Dann eskaliert die Situation
Bremen - Heftige Szene im Bremer Stadtteil Walle: Eine Mitarbeiterin in einem Kiosk wurde Opfer eines Überfalls und dabei unter anderem in einem Kellerraum eingeschlossen.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Pestalozzistraße/Ecke Wittekindstraße, doch erst am Montag teilte die Polizei erste Erkenntnisse dazu mit.
Nach bisherigem Stand soll eine Bekannte der Mitarbeiterin diese unter einem Vorwand zunächst in den Keller des Geschäfts gelockt haben.
Dort eskalierte die Situationen zu einer körperlichen Auseinandersetzung und sogar Pfefferspray kam zum Einsatz! Doch statt die Mitarbeiterin nach dem Angriff freizulassen, wurde diese von der Angreiferin im Keller eingesperrt. Und das hatte offenbar auch einen Grund.
Während das Opfer festsaß, sackte die mutmaßliche Täterin Bargeld, ein Smartphone, ein Tablet sowie Zigaretten aus dem Kiosk ein und flüchtete danach in unbekannte Richtung.
Überfall auf Kiosk in Bremen: Tatverdächtige weiterhin verschwunden
Und die Frau im Keller? Später konnte die eingeschlossene Mitarbeiterin durch aufmerksame Zeugen befreit werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Dame erlitt durch den Vorfall unter anderem Verletzungen an der Hand. Nach ihrer Befreiung wurde sie deshalb medizinisch versorgt.
Der Vorfall wurde durch die Videoüberwachung des Geschäfts aufgezeichnet und liegt nun der Polizei als Beweismaterial vor.
Zur Fahndung nach der flüchtigen Täterin wurde unter anderem ein Diensthund eingesetzt. Trotz der intensiven Suchmaßnahmen blieb die Tatverdächtige bislang verschwunden. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa