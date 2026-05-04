Kiosk-Mitarbeiterin von Frau in den Keller gelockt: Dann eskaliert die Situation

Bremen - Heftige Szene im Bremer Stadtteil Walle: Eine Mitarbeiterin in einem Kiosk wurde Opfer eines Überfalls und dabei unter anderem in einem Kellerraum eingeschlossen.

Eine Mitarbeiterin in einem Kiosk in Bremen wurde Opfer eines Überfalls. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in der Pestalozzistraße/Ecke Wittekindstraße, doch erst am Montag teilte die Polizei erste Erkenntnisse dazu mit.

Nach bisherigem Stand soll eine Bekannte der Mitarbeiterin diese unter einem Vorwand zunächst in den Keller des Geschäfts gelockt haben.

Dort eskalierte die Situationen zu einer körperlichen Auseinandersetzung und sogar Pfefferspray kam zum Einsatz! Doch statt die Mitarbeiterin nach dem Angriff freizulassen, wurde diese von der Angreiferin im Keller eingesperrt. Und das hatte offenbar auch einen Grund.

Während das Opfer festsaß, sackte die mutmaßliche Täterin Bargeld, ein Smartphone, ein Tablet sowie Zigaretten aus dem Kiosk ein und flüchtete danach in unbekannte Richtung.