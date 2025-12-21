86-Jähriger bedroht Frau: Polizei rückt mit Spezialkräften an

Düsseldorf - Ein 86 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen in Düsseldorf eine Frau bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein 86-jähriger Mann hat in Düsseldorf für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Laut Polizei berichtete die Zeugin, der Mann habe angekündigt, sie oder andere Menschen anzugreifen.

In seiner Nähe habe sie außerdem eine Schusswaffe gesehen. Die Frau verließ die Wohnung und rief die Polizei.