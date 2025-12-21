86-Jähriger bedroht Frau: Polizei rückt mit Spezialkräften an

Der Mann soll eine Frau bedroht haben – die Polizei rückt mit Spezialkräften an und nimmt ihn fest. In der Wohnung macht die Polizei noch einen Fund.

Von Dayan Djajadisastra

Düsseldorf - Ein 86 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen in Düsseldorf eine Frau bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein 86-jähriger Mann hat in Düsseldorf für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)
Ein 86-jähriger Mann hat in Düsseldorf für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild)

Laut Polizei berichtete die Zeugin, der Mann habe angekündigt, sie oder andere Menschen anzugreifen.

In seiner Nähe habe sie außerdem eine Schusswaffe gesehen. Die Frau verließ die Wohnung und rief die Polizei.

Spezialkräfte nahmen den Mann am Sonntag in seiner Wohnung fest. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. In der Wohnung fanden die Polizisten zwei Luftgewehre.

