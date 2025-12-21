86-Jähriger bedroht Frau: Polizei rückt mit Spezialkräften an
Von Dayan Djajadisastra
Düsseldorf - Ein 86 Jahre alter Mann hat am Sonntagmorgen in Düsseldorf eine Frau bedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.
Laut Polizei berichtete die Zeugin, der Mann habe angekündigt, sie oder andere Menschen anzugreifen.
In seiner Nähe habe sie außerdem eine Schusswaffe gesehen. Die Frau verließ die Wohnung und rief die Polizei.
Spezialkräfte nahmen den Mann am Sonntag in seiner Wohnung fest. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. In der Wohnung fanden die Polizisten zwei Luftgewehre.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa