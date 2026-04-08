A44 nach tödlichem Unfall gesperrt: Audi kracht gegen Leitplanke, Fahrer wird aus Wagen geschleudert

Die A44 bei Jülich ist nach einem schweren Unfall am Mittwochmorgen gesperrt. Ein 57-Jähriger erlitt tödliche Verletzungen. Die Polizei ist vor Ort.

Von Jonas Reihl

Jülich/Köln - Die A44 bei Jülich ist nach einem schweren Unfall am Mittwochmorgen gesperrt. Die Kölner Autobahnpolizei ist vor Ort, um Spuren zu sichern.

Die A44 ist nach einem tödlichen Unfall am Mittwochmorgen gesperrt. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. (Symbolbild)
Die A44 ist nach einem tödlichen Unfall am Mittwochmorgen gesperrt. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei auf Nachfrage von TAG24 bestätigt, erlitt ein 57-Jähriger tödliche Verletzungen. "Wir gehen von einem Alleinunfall aus", berichtet ein Sprecher.

Der Mann habe demnach gegen 5.50 Uhr aus bislang unklarer Ursache zwischen den Anschlussstellen Jülich-West und Jülich-Ost die Kontrolle über seinen Audi verloren und sei in der Folge mit dem Wagen gegen eine Leitplanke gekracht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde er laut Polizeisprecher aus dem Auto geschleudert.

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Für die Unfallaufnahme sowie die Spurensicherung ist ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei vor Ort.

Die A44 ist rund um die Unfallstelle in Richtung Aachen gesperrt. Wann die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, lasse sich aktuell nicht prognostizieren, ergänzt der Sprecher. Aktuell staut es sich laut dem NRW-Verkehrsdienst auf mehreren Kilometern.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa

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