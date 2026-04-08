Teenager flüchtet in Tesla mit bis zu 120 km/h vor Polizei - und hätte damit fast Erfolg gehabt
Köln - Ein 17-jähriger Teenager hat sich in einem gemieteten Tesla in Köln eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.
Der junge Mann sei in der Nacht zu Montag gemeinsam mit einem 15-jährigen Beifahrer in Köln-Dellbrück unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.
Demnach war einer Streife die riskante Fahrweise des Teslas aufgefallen, woraufhin der Wagen gegen 3.10 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße kontrolliert werden sollte.
Anhalten wollte der Teenie aber nicht - im Gegenteil: Er beschleunigte rasant und flüchtete mit bis zu 120 km/h in Richtung Autobahn. Mehrfach ignorierte er zudem rote Ampeln und fuhr sogar beinahe in den Gegenverkehr.
Und tatsächlich schien der junge Mann damit sogar Erfolg zu haben. Nachdem der Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel gefahren war, musste er die Verfolgung mit einem Reifenschaden abbrechen.
Anwohnerin führt Polizei zu flüchtigen Teenagern
Ein weiteres Streifenteam entdeckte den verlassenen Tesla allerdings schon kurz darauf in einer nahegelegenen Sackgasse. Eine Anwohnerin, die die flüchtigen Jugendlichen beobachtetet hatte, führte die Beamten schließlich zum 17-jährigen Fahrer sowie seinen zwei Jahre jüngeren Kumpanen.
Die Polizei beschlagnahmte den Tesla und übergab die beiden Teenies an ihre Eltern. Auf den Fahrer wartet nun ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa