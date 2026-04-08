Teenager flüchtet in Tesla mit bis zu 120 km/h vor Polizei - und hätte damit fast Erfolg gehabt

Köln - Ein 17-jähriger Teenager hat sich in einem gemieteten Tesla in Köln eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Die Polizei übergab die beiden Teenager an ihre Eltern. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Der junge Mann sei in der Nacht zu Montag gemeinsam mit einem 15-jährigen Beifahrer in Köln-Dellbrück unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Demnach war einer Streife die riskante Fahrweise des Teslas aufgefallen, woraufhin der Wagen gegen 3.10 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße kontrolliert werden sollte.

Anhalten wollte der Teenie aber nicht - im Gegenteil: Er beschleunigte rasant und flüchtete mit bis zu 120 km/h in Richtung Autobahn. Mehrfach ignorierte er zudem rote Ampeln und fuhr sogar beinahe in den Gegenverkehr.

Und tatsächlich schien der junge Mann damit sogar Erfolg zu haben. Nachdem der Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel gefahren war, musste er die Verfolgung mit einem Reifenschaden abbrechen.