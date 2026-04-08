Tödlicher Frontal-Crash: Mutter (†44) stirbt, Tochter und Lkw-Fahrer verletzt
Gladenbach/Marburg - Unfall-Tragödie in Mittelhessen! Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug ist eine 44-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihre Tochter musste alles mit ansehen und überlebte.
Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B255 bei Gladenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf), so ein Polizeisprecher.
Demnach war die 44 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Richtung Gladenbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß.
Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle.
Ihre 16-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie der 66 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Wie genau es zu dem tragischen Unfallgeschehen kommen konnte, wird nun ermittelt. Die Bundesstraße blieb nach Angaben der Polizei bis kurz nach Mitternacht gesperrt.
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