Tödlicher Frontal-Crash: Mutter (†44) stirbt, Tochter und Lkw-Fahrer verletzt

Gladenbach/Marburg - Unfall-Tragödie in Mittelhessen ! Bei einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug ist eine 44-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihre Tochter musste alles mit ansehen und überlebte.

Ein schwerer Frontalzusammenstoß mit einem Sattelzug bei Marburg kostete eine 44-jährige Autofahrerin das Leben. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B255 bei Gladenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf), so ein Polizeisprecher.

Demnach war die 44 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in Richtung Gladenbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammenstieß.

Für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle.

Ihre 16-jährige Tochter, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie der 66 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.