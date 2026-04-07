Großeinsatz in Prüm: Polizistin durch Schuss verletzt, Beamte fassen Flüchtigen

Prüm - Schüsse in der Eifelstadt Prüm! Ein Mann hat bei einem Polizeieinsatz in der Teichstraße mehrfach den Abzug betätigt, eine Beamtin ist dabei verletzt worden. Der 25-Jährige konnte am Dienstagabend festgenommen werden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Kevin Schößler/dpa

Vorausgegangen war der Schussabgabe laut der Trierer Polizei ein Einsatz in einer Arztpraxis. Zu dieser war eine Streife der Prümer Polizei gerufen worden, da der 25-Jährige dort randaliert hatte.

Er befand sich beim Eintreffen nicht mehr in dem Haus, sondern im nahe gelegenen Kurpark.

Der polizeilich bekannte Mann reagierte nicht auf eine Ansprache, es kam zu einem Gerangel. Bei diesem konnte er eine der Dienstwaffen aus ihrem Holster reißen, dann folgten mehrere Schüsse.

Die Polizistin, die durch einen der Schüsse eine Verletzung am Oberschenkel erlitt, wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und bereits operiert. Lebensgefahr besteht nicht.

Bürgerinnen und Bürger waren aufgefordert, den Flüchtigen keinesfalls anzusprechen. Dieser könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, hieß es. Auch Anhalter sollten nicht mitgenommen werden.