Kinder laufen von der Schule nach Hause, plötzlich steht Messer-Mann vor ihnen!

Aalen - Es ist das Schreckens-Szenario aller Eltern! Ein Mann soll in Aalen (Ostalbkreis) zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben. Die beiden reagierten geistesgegenwärtig.

Die Aalener Polizei konnte Schlimmeres verhindern. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Es geschah am gestrigen Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr: Ein zunächst Unbekannter tauchte urplötzlich in der Nägeleshofstraße vor einer 11-Jährigen und deren Geschwisterkind auf, in seiner Hand fuchtelte er mit einem Messer.

Laut Polizeiangaben war das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule, als der Mann sich ihnen in den Weg stellte, das Messer zeigte und eine Drohung aussprach.

Die Kinder rannten in Panik davon und fanden in einem nahe gelegenen Fitness-Studio in Hofherrnweiler Zuflucht, wo sie schließlich von ihrem Vater abgeholt wurden.

Von Beamten des Aalener Polizeireviers konnte schließlich ein 55-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden.