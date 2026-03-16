Abscheuliche Tat: Praktikant soll vor Kind in Grundschule seinen erigierten Penis berührt haben

Düsseldorf - Die Polizei ermittelt wegen exhibitionistischen Handlungen gegen einen 18 Jahre alten Praktikanten der Nachmittagsbetreuung einer Grundschule in Düsseldorf .

Ein Praktikant soll in einer Grundschule exhibitionistische Handlungen vor den Augen eines Kindes vorgenommen haben. (Symbolbild) © Michael Brandt/dpa

Der junge Mann soll nach dpa-Informationen in einer 2. Klasse vor den Augen eines Kindes seinen erigierten Penis berührt haben. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des Praktikanten und beschlagnahmte sein Handy. Die "Rheinische Post" hatte zuvor berichtet.

Eine Sprecherin der Bezirksregierung als Schulaufsicht sagte der dpa, der exhibitionistische Vorfall sei am 9. März durch den Anruf eines Elternteils bekanntgeworden: Es habe sich um einen unbeobachteten Moment an einem Waschbecken in der Nachmittagsbetreuung gehandelt.

Nach dpa-Informationen war während des Vorfalls auch eine Lehrerin im Klassenzimmer, die den Kindern aber gerade einen Film zeigte und daher von der Situation nichts mitbekam.

Ein Kind, das Zeuge wurde, hatte den Eltern von dem Vorfall berichtet. Diese wandten sich an die Nachmittagsbetreuung. Die Schule habe sofort ein Hausverbot gegen den Praktikanten erlassen, so die Bezirksregierung.