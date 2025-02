06.02.2025 12:22 536 Achse war schon verbogen! Polizei stoppt völlig überladenen Transporter auf der Autobahn

In der Nähe von Leuna in Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Montagnachmittag einen völlig überladenen Iveco-Transporter gestoppt.

Von Eric Mittmann

Leuna - Die Ladefläche voller Baumüll, der Hinterreifen bereits platt: In der Nähe von Leuna in Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Montagnachmittag einen völlig überladenen Iveco-Transporter gestoppt. Kaum zu glauben: Der Fahrer (31) war damit über die Autobahn gefahren! So überladen präsentierte sich der Kleintransporter den Beamten auf der Autobahn. © Polizeiinspektion Halle (Saale) Die Beamten hatten den Kleintransporter auf der A38 in Höhe der Anschlussstelle Leuna erspäht, als dieser mit eingeschalteter Warnblinkanlage und stark reduzierter Geschwindigkeit den Standstreifen entlang schlich. Die Polizisten konnten ihren Augen wahrscheinlich selbst nicht trauen: Der Iveco war über die Seite hinaus mit Bauschutt, verbogenen Metallstangen und allerlei anderem Müll beladen. Die Gesetzeshüter stoppten das Fahrzeug, führten eine Kontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Ladung vollkommen ungesichert war. Das Gewicht hatte bereits dazu geführt, dass die Hinterachse verbogen und der rechte Hinterreifen komplett plattgedrückt war. Polizeimeldungen Messerangriff in Heilsbronn! Mann (40) auf Straße niedergestochen, Polizei im Großeinsatz Damit jedoch nicht genug: Der rumänische Fahrer verfügte noch nicht einmal über den nötigen Führerschein, um den Transporter zu bewegen. Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer Das Gewicht der Ladung war so enorm, dass einer der Hinterreifen bereits platt gedrückt war. © Polizeiinspektion Halle (Saale) Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Gutachten über den Zustand des Iveco in Auftrag gegeben. In ihrer Mitteilung zu dem Fall wies die Polizei darauf hin, dass überladene und nicht ordnungsgemäß gesicherte Fahrzeuge nicht nur für ihre Fahrer eine Gefahr darstellen, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. "Die Polizei weist darauf hin, dass die Sicherheit im Straßenverkehr oberste Priorität hat", hieß es.

