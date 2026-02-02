Achtung! Falsche Bankmitarbeiter in Thüringen unterwegs
Nordhausen - Ein Mann aus Nordhausen ist am Sonntag Opfer von Onlinebetrügern geworden.
Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter seiner Hausbank aus und erfragten mehrere Transaktionsnummern (TAN). Mit diesen Zugangsdaten führten sie anschließend Kontobuchungen in Höhe von mehr als Zehntausend Euro durch.
Dem Geschädigten kam das Vorgehen der Anrufer jedoch verdächtig vor. Er wandte sich umgehend an die Polizei und ließ sein Konto sofort sperren, um weitere unbefugte Zugriffe zu verhindern.
Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde der Computer des Mannes sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Täter zuvor Schadsoftware auf dem Rechner installiert hatten und so möglicherweise Zugriff auf weitere sensible Daten erlangten.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt eindringlich davor, persönliche Daten oder TANs telefonisch an Unbekannte weiterzugeben. Zudem wird geraten, internetfähige Endgeräte stets mit aktueller Virenschutzsoftware zu sichern, um das Einschleusen von Schadprogrammen und externe Zugriffe zu verhindern.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa