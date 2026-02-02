Achtung! Falsche Bankmitarbeiter in Thüringen unterwegs

Nordhausen - Ein Mann aus Nordhausen ist am Sonntag Opfer von Onlinebetrügern geworden.

In Nordhausen wurde ein Mann am Sonntag zum Opfer von Onlinebetrügern. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Mitarbeiter seiner Hausbank aus und erfragten mehrere Transaktionsnummern (TAN). Mit diesen Zugangsdaten führten sie anschließend Kontobuchungen in Höhe von mehr als Zehntausend Euro durch.

Dem Geschädigten kam das Vorgehen der Anrufer jedoch verdächtig vor. Er wandte sich umgehend an die Polizei und ließ sein Konto sofort sperren, um weitere unbefugte Zugriffe zu verhindern.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde der Computer des Mannes sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass die Täter zuvor Schadsoftware auf dem Rechner installiert hatten und so möglicherweise Zugriff auf weitere sensible Daten erlangten.