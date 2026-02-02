Mädchen (†7) wird von Theke in Fastnacht-Vereinsheim erschlagen!

Sulz am Neckar - Ein siebenjähriges Mädchen ist in Sulz (Landkreis Rottweil) von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten das Kind nicht retten. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch in den Räumen eines Fastnachtsvereins, wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte.

Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" berichtet.

Demnach fand zu dem Zeitpunkt in dem Vereinsheim ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt.